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ملك الأردن: الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على دولته المستقلة

كتب:

هانى حسن
01:42 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
ملك الأردن

ملك الأردن

قال الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عاهل الأردن، إن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. 

ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على دولتة المستقلة

وأضاف ملك الأردن أنه يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة، وأن تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها الأبرياء في فلسطين، ويجب حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل.

ملك الأردن: موقفنا يظل تجاه القضية الفلسطينية 

وتابع: «فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس، ولن نحيد عن الدفاع عن فلسطين حتى يستعيد شعبها حقوقه، وموقفنا سيظل ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، وسنظل ندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وسنبذل كل ما بوسعنا للوقوف مع أشقائنا العرب». 

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