خدمات مجانية تقدمها البنوك المصرية.. بينها فتح حساب

تتيح البنوك المصرية للمواطنين، خلال الفترة الحالية، خدمات مجانية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للادخار، والغرض من ذلك دعم الشمول المالي، وقد تستمر تلك الخدمات المجانية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك المصرية، وفقا لما أعلن عبر مواقعها الرسمية.

خدمات بنكية مجانية

- توفر البنوك للعملاء إمكانية فتح حسابات سواء توفير أو جارية مجاناً دون دفع أي مبالغ مالية.

- كما يستطيع المواطن الذهاب إلى أي بنك وطلب فتح محفظة إلكترونية مجاناً.

- فيما يمكن الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون دفع مصارف أو حد أدنى.

- وبالنسبة للمصاريف الخاصة بالبطاقات الائتمانية يجري إعفاء العملاء منها في حالة حصولة على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

خدمات الشمول المالي

- كما تقدم البنوك المصرية خلال الفترة الحالية خدمة فتح حساب شمول مالي مجانا للشركات.

- يمكن أيضاً فتح حساب شمول مالي مجاني مخصص للنشاط الاقتصادي.

- ويمكن للبنوك تنفيذ العديد من الأنشطة خلال استمرار فعاليات «الشمول المالي» منها الترويج للمنتجات الخاصة بالبنوك ذلك من خلال فتح حسابات دون دفع أي مصاريف.