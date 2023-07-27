6 خدمات بنكية فورية.. «اعملها بضغطة واحدة على المحمول وأنت في بيتك»

أصبح بمقدور كل من يملك هاتف محمول، الحصول على 6 خدمات مصرفية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة 4500 فرع من أفرع البنوك المصرية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

قائمة الخدمات المصرفية

وتستعرض «الوطن»، قائمة الخدمات المصرفية، التي يمكن الحصول عليها في سهولة، «اعملها بضغطة واحدة على المحمول وأنت في بيتك»، في إطار ما تقدمه للقراء على مدار الساعة.

تشمل قائمة الخدمات المصرفية تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة «p2p» والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات وATM والإيداع في المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكيةAVL، بالإضافة إلى دفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات، والدفع والشراء P2M من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدى المتاجر باستخدام QR code & R2P مع إنشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الإنترنت VCN وأخيراً استقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.

عدد المحافظ الإلكترونية

كان البنك المركزي المصري اليوم كشف في بيان له، عن ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 34 مليون محفظة في حين تخطت قيم المعاملات الشهرية 100 مليار جنيه بنسبة نمو سنوية بلغت 152%، مع عدد العمليات الشهرية 85 مليون عملية.

استراتيجية الشمول المالي

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله بهدف تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية المصرفية بشكل يسير.

خدمات البنوك

يستهدف البنك المركزي المصري تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى مظلة المستفيدين من خدمات البنوك في ظل ما يوفره القطاع المصرفي من خدمات وفيرة وحلول تمويلية.