«الصحة العالمية»: إسرائيل شنت 115 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن إسرائيل شنت 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأعلن كريستيان ليندماير، متحدث الصحة العالمية، في وقت سابق، أننا نسعى إلى بذل جهد كبير لتوصيل الإمدادات الطبية للمصابين في قطاع غزة، لافتا إلى وجود نحو 300 من الأطقم الطبية لتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.

وحذرت الصحة العالمية قبل ذلك من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، مشددة على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية.