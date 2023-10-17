أخصائي جلدية يقدم نصائح للعناية بالبشرة وعلاج قشرة الرأس

مع قدوم فصلي الخريف والشتاء، تكثر أعداد إصابة المواطنين بالحساسية بسبب التغيرات الجوية، وخاصة لدى الأطفال وكبار السن والسيدات الأكثر عرضة لمشاكل كثيرة في البشرة والشعر، لذلك يجب الانتباه إلى مسببات الحساسية وطرق الوقاية منها.

الاستحمام بالماء البارد يقلل من مشاكل الحساسية، هو ما أوضحته الدكتورة رحاب رمضان، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، في لقاء عبر «زووم» في برنامج «صباح الورد»، المُذاع على قناة «ten»، مؤكدة أنه يقلل أيضا من الهرش المستمر: «الاستحمام بالماء البارد وليس الساخن له عامل كبير في تقليل مشاكل الحساسية».

نصائح هامة للسيدات، وجهتها أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، وخاصة لمن يريدن الحصول على بشرة نضرة، منها استخدام غسول مناسب لنوع البشرة بشكل دوري ومستمر بالإضافة إلى الدهانات التي تزيد من نضارة البشرة، لافتة إلى أنّ الاستمرار على استخدام الكريمات وعدم التسرع في الحكم على النتيجة هو أهم خطوة.

غسيل الشعر بالماء الساخن يؤدي إلى جفاف فروة الرأس

غسيل الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع، هو أحد أهم عوامل زيادة القشرة، على عكس الشائع أن غسيل الشعر بشكل مستمر يساعد على تقليل القشرة، من بين النصائح التي وجههتها أخصائية الجلدية والتجميل والليزر في لقائها مع الإعلامية ياسمين سيف: «غسيل الشعر علطول مهم لتقليل القشرة وليس العكس».

نصائح للعناية بالشعر وتقليل القشرة

كما أن غسيل الشعر بالماء الساخن يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، كما أن الإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يضر بفروة الرأس وشعرك، وفق أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، مقدمة عدة نصائح للعناية بالشعر لتقليل القشرة منها:

- غسل الشعر مرتين في الأسبوع فقط.

- استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات.

- استخدام بلسم للشعر مناسب لنوع البشرة.

- تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

- استخدام شامبو مضاد للقشرة حسب الحاجة.

وشددت أخصائية الجلدية والتجميل والليزر على أهمية استشارة الطبيب المختص للتأكد من نوع البشرة قبل استخدام أي منتجات أو علاجات للبشرة أو الشعر.