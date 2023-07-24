«الهلال الأحمر» يعدّد فوائد شرب المياه في فصل الصيف.. بينها «ترطيب البشرة»

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، فوائد شرب المياه صيفا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كي يحرص المواطنين على تناولها باستمرار، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وذلك في إطار الدور الخدمي والتوعوي للجمعية، من خلال المنشورات التي يحرص على نشرها بشكل يومي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أبرز فوائد شرب المياه في فصل الصيف، كما يلي.

فوائد شرب المياه في فصل الصيف

1- تقليل معدلات الإصابة بالجفاف.

2- تخفيف الشعور بألم الصداع الناتج عن الجفاف.

3- تخليص الجسم من السموم.

4- حل مشكلة حموضة المعدة.

5- ترطيب البشرة.

درجة الحرارة اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو تسجل 41 درجة مئوية

وذكرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية، أنّ درجة الحرارة اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو، تسجل 41 درجة مئوية، لذا أشارت الجمعية إلى عدد من النصائح التي يجب الأخذ بها خلال اليوم للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة دون ضرر أو التعرض لضربة شمس، وعلى رأس تلك النصائح تجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال الساعات الأولى من اليوم، وتناول السوائل الباردة.