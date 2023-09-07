هاني الناظر: التعرض للشمس هذه الفترة يسبب تجاعيد البشرة

حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من التعرض للشمس في فترة الظهيرة، لافتا إلى أنها مضرة جدا للجلد، وقد تسبب السرطان.

الأشعة فوق البنفسجية فترة الصباح مفيدة

تابع الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الأشعة فوق البنفسجية، في فترة الصباح دي بتكون طويلة، ودي مفيدة جدا، وبيكون فيها فيتامين دال، المهم للعظام والجلد، لكن في فترة الظهيرة بتكون الأشعة قصيرة، وده بيسبب تجاعيد البشرة والسرطان».

واستكمل: «علينا الوقاية من هذه الأشعة الضارة باستخدام الشمسية، أو غطاء الرأس وشرب الماء».

انطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.