7 آلاف كيلومتر طرق و17 محورا.. أبرز إنجازات وزارة النقل في 9 سنوات

نفذت وزارة النقل عددا كبيرا من الطرق والكباري، تمثلت في المشروع القومي للطرق، حيث أنشئت 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5500 كيلومتر، أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كيلومترا بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وتطوير طريق «الصعيد– البحر الأحمر سوهاج– سفاجا» بطول 180 كيلومترا وتكلفة مليار جنيه.

إنشاء طريق «شبرا – بنها الحر» بطول 40 كيلومترا

كما تضمنت جهود الدولة في ملف النقل، وفق تقرير لوزارة النقل، إنشاء طريق «شبرا – بنها الحر» بطول 40 كيلومترا وتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترا وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلومترا وتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلا عن تطوير طريق «النفق – شرم الشيخ» بطول 350 كيلومترا وتكلفة 3.2 مليار جنيه.

تطوير وازدواج طريق «سفاجا - القصير - مرسى علم»

كما تم تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كيلومترا وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق «القاهرة – السويس» في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول37 كيلومترا وتكلفة 930 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق «سفاجا- القصير- مرسى علم» بطول 200 كيلومترا وتكلفة 1.738 مليار جنيه.

كما تم تطوير طريق «المنصورة - جمصة «رافد جمصة» بطول 50 كيلومترا وتكلفة مليار جنيه، حيث بلغت أطوال المشروعات 1500 كيلومتر.

ولم تقتصر إنجازات الدولة على إنشاء الطرق الجديدة، بل قامت أيضا بتنفيذ العديد من محاور النيل، إذ تم تنفيذ 13 محورا وهم «طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر (محور روض الفرج)- حلوان– بنى مزار– طما– جرجا– عدلى منصور– سمالوط– قوص- كلابش - ديروط» بتكلفة 14 مليار جنيه.

تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية

أما بالنسبة للطرق الرئيسية القائمة، عملت الدولة على تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وجار العمل في المرحلة الأولى من المشروع في نطاق 12 محافظة بعدد 225 مشروعا بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 202 مشروعا، وفق تقرير لوزارة النقل.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وتوقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكباري مع عدد 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات.

تطبيق منظومة النقل الذكى

كما بدأت الدولة في تطبيق منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل، واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق، والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي.

وفق تقرير لوزارة النقل، تم اختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كيلومترا كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كيلومترا، ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريقا بطول 6384 كيلومترا.