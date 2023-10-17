«التخطيط»: البرنامج القطري بين مصر و«منظمة التعاون» يهدف لدعم الإصلاح الهيكلي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ أهمية البرنامج القٌطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالنسبة لمصر تتمثل في دعم وتعزيز أجندة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذها وفقا لأولويات الدولة المصرية وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

أهمية مؤتمر البرنامج القطري

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمؤتمر البرنامج القٌطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنَّ مصر مرت بالكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي التي اقتصرت على الإصلاحات المادية دون الامتداد الى مرحلة اصلاح هيكلية تضمن الإصلاح الاقتصادي الكلي.

برنامج الإصلاح الهيكلي

وأشارت إلى أنَّه من أهم القطاعات التي تمّ التركيز عليها في برنامج الإصلاح الهيكلي هي القطاعات الحيوية، مثل القطاع الصناعي الذي يمتلك ميزة تنافسية وقيمة مضافة عالية جدًا، وقطاع الزراعة الذي يمثل أهمية كبرى في تحقيق الامن الغذائي في ظل الازمات التي يواجهها، وارتفاع القيمة المضافة من هذا القطاع، بالإضافة إلى التركيز أكثر على قطاعي السياحة واللوجيستيات.

ويمتد هذا البرنامج على مدار ثلاث سنوات، ويستهدف دعم وتعزيز أجندة الاصلاحات الهيكلية وتنفيذها وفقا لاولويات الدولة المصرية وتحقيقا لرؤية مصر 2030.