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خبير اقتصادي: الدولة تعمل على خطوط عريضة لدعم القطاع الصناعي

كتب:

منتصر سليمان
02:40 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الصناعة _ صورة تعبيرية

الصناعة _ صورة تعبيرية

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، إننا نشهد اليوم حزمة جديدة لدعم القطاع الصناعي، ما يوضح اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحويل الاقتصاد إلى أن يصبح حقيقي قائم على الإنتاج.

تحفيز القطاع الصناعي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، ونشهد أيضا استكمال الجهود التي جرى بذلها من قبل، وهناك صناعات مستهدفة ذات رؤوس أموال أجنبية تستهدفها الدولة لتطويرها داخل مصر، بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تدعم المنتج المحلي.

دعم القطاع الصناعي

وأشار إلى أن هذه الحزم بها انحياز تام للاقتصاد المصري، ودعمه لوجيستيًا وماديًا وفنيًا، وأهمها تعجيل المشروعات، وخصم 50% من قيمة الأراضي المخصصة، وهو حدث مهم جدًا.

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