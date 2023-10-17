بورسعيد و«القابضة للسياحة» تبحثان سبل دعم التعاون المشترك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات في إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعادل والي.

خطة التطوير السياحي في بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد مع ميرفت حطبة، خطة التطور السياحي الذي تشهده بورسعيد في المنشآت السياحية، والذي يعيد للمحافظة مكانتها الرائدة ويجعلها في مصاف المدن السياحية، مؤكدا أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور في القطاع السياحي وإحداث رواج سياحي يعود على المحافظة وأبنائها بالخير.

تنمية في بورسعيد

وأكدت «حطبة» ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تنمية سياحية الفترة الماضية، تمثلت في إنشاء مولات ومناطق سياحية منها ديليسيبس باي، وجبال الملح بمدينة بورفؤاد التى تشبه جبال الثلج، وتشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد، وكذلك الممشى السياحي وساحة مصر الذي يزوره السائحين من مختلف دول العالم وفنادق سياحية في غرب بورسعيد بالإضافة إلى فنادق في وسط بورسعيد.