حملة لتجميل وتطوير حدائق حي المناخ في بورسعيد قبل الشتاء

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إنه يجرى استكمال تنفيذ خطة الحي بتطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، بنطاق حي المناخ قبل بدء الشتاء.

وأوضح رئيس حي المناخ، أن إدارة الحدائق بالحي مستمرة في تطوير وتجميل الحدائق والمسطحات الميادين والمتنزهات، والأحواض والجزر الوسطي والجانبية والميادين، قبل بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وأكد «بكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أجريت أعمال الصيانة والنظافة والتجميل والري وقص النجيل والحدية، وتقليم الأشجار وزراعة نباتات الزينة، في حدائق المناطق السابعة تمليك والشعبية والأولى والثالثة.

رفع المخلفات الزراعية

كما جرى رفع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال الصيانة والنظافة، فضلا عن أعمال النظافة والري بسيارة المياه الخاصة بالحي، في الشوارع والميادين.

وأشار رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إلى أنه تلقى شكوى من وجود متخللات زراعية وحشائش بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل عمال إدارة الحدائق إلى المكان وإزالة هذه المتخللات، بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة الحدائق، برئاسة المهندسة نهي البدوي.

في الوقت نفسه، شدد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، على أن إدارة الحدائق مستمرة في تنفيذ خطة العمل، من خلال تواجد عمال الحدائق بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بمحيط مساكن منخفض التكاليف «الجبانات»، مؤكدا أنه جرى تسوية النجيلة وتقليم الأشجار ونزع الهيش ورفع المخلفات، بمساعدة معدات إدارة النقل الميكانيكي التابعة لمجلس المدينة، وجارٍ استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة

وأشار «عامر» إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة مجلس المدينة في التطوير، ورفع الكفاءة التي تشهدها المدينة.