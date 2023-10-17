حملة إنذارات لتحصيل متأخرات الإيجارات في ضواحي بورسعيد

أعلنت سمر الموافى رئيس حي الضواحي أن فرق التحصيل المتنقلة واصلت حملاتها الميدانية اليوم للمرور على عدد من المناطق السكنية وذلك لتوزبع إنذارات تنبيه بالسداد وتحصيل متأخرات ايجارات الوحدات السكنية بمنطقة ال 40 عمارة بحي الضواحي وذلك بواسطة سيارة التحصيل المتنقلة وفي إطار التيسير على المواطنين تحت إشراف إيمان سعد المشرف العام.

وأوضحت رئيس الحي أنه تم اليوم توجيه السيارة إلى منطقة ال 40 عمارة لتحصيل متأخرات إيجارات الوحدات السكنية وتوزيع الإنذارات مشيرة إلى أنه تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

السيارة المتنقلة تعمل يوميا

وأضافت رئيس حي الضواحي أن السيارة سوف تعمل يومياً بين كافة مناطق الحي للتحصيل الإيجارات من المواطنين

فرق لتحصيل الايجارات من المنازل

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فرق للعمل يوميا للمرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال السيارة لتحصيل هذه الإيجارات للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات.

الدفع بدون ضغوط

وأكدت رئيس الحي أنها تشرف بشكل مباشر على تواصل فرق العمل المكونة من موظف شباك بتابلت يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية بالحي والجهات الحكومية ومحصلين بماكينات تابعة لوزارة المالية للتحصيل الإلكتروني وعدد من شباب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحي وموظفي الحجز الاداري وأعضاء من الحوكمة والمتابعة بالمحافظة لتذليل أى عقبة تواجه فرق العمل مشيرا بأنه لا يتم أى ضغوط على المواطنين للدفع وإنما تيسيرا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد.

كما أكدت أن فريقا تابعا لإدارة الحجز الإدارى بالحي يقوم بالمرور على الوحدات السكنية بالمنطقة لاعلامهم بقيمة المتاخرات المطلوب سدادها للوحده وتوزيع إنذارات تنبيه بالحجز الإدارى فى حال تراكم هذه المديونيات المستحقة.

وأشادت رئيس الحي بتعاون المواطنين مع سيارة التحصيل الاليكتروني ولجان فرق التحصيل المتنقلة وتجاوبهم في دفع المتاخرات المستحقة عليهم.