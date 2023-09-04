«التنمية المحلية»: تطوير البنية التحتية لتعزيز قدرات المدن السياحية

علَّق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، على تطوير وتجديد البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية، قائلا: «الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية هي جعل المدن والمستوطنات العالمية تتصف بالاستدامة والحفاظ على المدن التراثية والحضارية وأن تصبح قادرة على الاستدامة».

الهدف من الاستدامة أن تكون المدن آمنة

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية dmc، أن الهدف من الاستدامة أن تكون المدن آمنة وقادرة على الصمود وحماية التراث الثقافي وهو ما أكدت عليه القيادة السياسة المصرية على مدار سنوات سابقة.

مصر كان لها أعمال على أرض الواقع تحافظ على الاستدامة للمدن

وأوضح أن مصر كان لها أعمال على أرض الواقع تحافظ على الاستدامة للمدن وأهمها: تطبيق تحويل استخدام الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي وخلق إدارة جديدة للمخلفات والحفاظ على مستهدفات التنمية من خلال منظومة جديدة لإدارة المخلفات.