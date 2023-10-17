جامعة بني سويف تبحث مع نقابة الأطباء آليات دعم التعاون المشترك

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء ببني سويف بالتشكيل الجديد بعد فوزهم في الانتخابات الأخيرة، بحضور الدكتور عماد البنا نقيب الأطباء، لبحث سبل التعاون المشترك.

رئيس جامعة بني سويف يقدم التهنئة لمجلس النقابة الجديد

ورحب الدكتور منصور حسن بأعضاء نقابة الأطباء الجدد حيث قدم التهنئة لهم، مؤكداً عن تقديره الكامل لجهود الأطقم الطبية، والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها النقابة لدعم الأطباء وتلبية كل احتياجاتهم والتعاون بين جامعة بني سويف ونقابة الأطباء لخدمة المواطن داخل المحافظة والأطباء وطلاب كلية الطب البشري.

ووجه نقيب الأطباء وأعضاء النقابة، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لحرصه على التعاون مع النقابة ومختلف الجهات الطبية بالمحافظة، والجهود المبذولة التي يقوم بها رئيس الجامعة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع السويفي.

محافظ بني سويف يستقبل مجلس نقابة الأطباء

وكان الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، قد استقبل، بمكتبه، وفداً من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء بالتشكيل الجديد بعد فوزها في الانتخابات مؤخرا، وذلك لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.