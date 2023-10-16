تحصين 23 ألفا و783 رأس أغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالتعاون مع المديرية، التي بدأت أول الشهر الجاري، إذ بلغ إجمالي الأعداد المحصنة أكثر من 23 ألفا و783 رأس من الأغنام والماعز حتى اليوم الإثنين، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة.

حملة التطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

وأشار مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لتنفيذ الحملة بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة.

مرض طاعون المجترات الصغيرة

وأوضح «الجبالي»، أن مرض طاعون المجترات الصغيرة من الأمراض الفيروسية التي تصيب أساسا الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب، من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.