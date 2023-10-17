بسبب دعم غزة.. الغرب يوقف 10 صحفيين ومذيعين ويلغي تكريم روائية فلسطينية

تنوع الانحياز الغربي لصالح الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر لدرجة وصلت إلى فرض عقوبات على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لجنة رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الصهيوني، وهي اللجنة التي دشنتها نقابة الصحفيين وأعلنت تقريرها الأول، ويتناول التقرير التالي المحور الرابع في تقرير الرصد والذي يتعلق بعقوبات للصحفيين.

1- الغاء تكريم روائية فلسطينية

بدأ محور عقوبات للصحفيين، في تقرير رصد انحياز الإعلام الغربي للاحتلال بإلغاء معرض فرانكفورت للكتاب، تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، كما كان مخططا له، إذ كان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة «ليبراتور» المقدمة من جمعية «ليتبروم»، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر عن روايتها «تفصيل ثانوي».

وقال مدير المعرض يورجن بوس، إنَّه «في ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، تمّ سحب الجائزة»، مشددًا في الوقت نفسه على أن المعرض «يقف إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل».

2- إيقاف 3 مذيعين عرب

وتضمن تقرير رصد انحياز الإعلام الغربي وقف قناة «MSNBC» الأمريكية لثلاثة مذيعين من خلفية عربية هم، أيمن محيي الدين فلسطيني الأصل ومهدي حسن وعلي ڤلشي، استجابة لحملة من منظمة ADL، بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية.

3- قناة الأقصى

الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي «أوتيلسات»، اتخذت قراراً بحجب شارة قناة الأقصى التابعة لحركة «حماس»، عن القمر ووقف بث القناة، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

4- وقف 7 صحفيين بشبكة بي بي سي

أوقفت إدارة شبكة «بي بي سي»، 7 زملاء من مكتبها في مصر ولبنان، وأحالتهم للتحقيق بسبب دعمهم لفلسطين، وذلك بناء على خطاب من صحيفة «تليجراف»، التي زعمت أنهم معادون للسامية.