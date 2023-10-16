عضو مجلس نقابة الصحفيين يشيد بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو نقابة الصحفيين المصرية، إن القضية الفلسطينية أو العداء للكيان الصهيوني هي عقيدة الشعب المصري، ولا يوجد مصري أو عربي ليست في عقيدته أن الكيان الصهيوني هو عدو وسيظل عدو، كما أنه محتل يمارس حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الشعب المصري يبدي رأيه على السوشيال ميديا

وأضاف «كامل»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الموقف الشعبي واضح من خلال نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين، والتي نظمت وقفة داخل النقابة، كما أن كل الشعب المصري يبدي رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصر في الصف الأول للدفاع عن القضية

وأشار إلى أنه لا يوجد منصف إلا وسيشد على أيدي متخذي القرار الرسمي في مصر، والذين قاوموا الضغوط الأمريكية والغربية المتعلقة بعبور الأجانب لمعبر رفح، فالموقف كان واضحا سواء بالرسائل المعلنة أو المباشرة التي يلمسها الصحفيون، مؤكدا أن قدر مصر أن تكون في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية.