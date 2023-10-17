5 مشاهد لانحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة (صور)

رصدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي دشنتها نقابة الصحفيين، 5 مشاهد تبرز انحياز عدد من وسائل الإعلام الغربية للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

1- خوف المدنيين في غزة

وجاء المشهد الأول الذي رصدته نقابة الصحفيين في تقريرها الذي أعلنته ما يلي: نشرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، تقريرًا أشارت فيه إلى أن المدنيين في قطاع غزة يشعرون بالخوف نتيجة للضربات الإسرائيلية التي تستهدف مقاتلي حركة «حماس»، في صياغة تخلط المصطلحات، وتخفف من حدة العنف والقتل الذي يتعرض له الفلسطينيون نتيجة للاحتلال، وتعفي إسرائيل من المسؤولية المباشرة عن قصف المدنيين.

وتصنع هذه الصياغة انطباعًا أن موت الفلسطينيين هو نتيجة غير مباشرة للضربات الإسرائيلية، وأن أعمال القصف الإسرائيلي أمر لا يمكن تجنبه خلال المواجهات مع «حماس». وعندما تُشير الصحيفة ذاتها، إلى القصف الذي يستهدف قطاع غزة، غالبًا ما تصيغ الخبر بطريقة لا تُحدّد مسؤولية من نفّذ الهجوم مباشرة، إذ تستخدم مصطلحات مثل «تعرض لأضرار» أو «دُمر»، دون توضيح سياق القصف بدقة.

2- مقتل إسرائيليين وموت فلسطينيين

أما ثاني مشاهد لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال وانحياز الإعلام الغربي له فكان كالتالي: يبدو أن مهنية شبكة «بي بي سي» البريطانية، لم تمنعها من التحيّز السافر لدولة الاحتلال، باعتماد أن تتحدّث عن مقتل إسرائيليين وموت فلسطينيين حتى في النص الواحد، كما جاء في تغريدة منشورة عبر حسابها على منصّة «إكس» (تويتر سابقا) حقق ملايين المشاهدات، فقد جاء فيها: «أكثر من 500 شخص ماتوا في غزة وأكثر من 700 شخص قُتلوا في إسرائيل».

3- هجمات حماس

في مقابلة أجرتها قناة «بي بي سي» البريطانية مع سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ركزت أسئلة المذيع على إدانة هجمات «حماس»، وتجاهل الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي. وفي رده على المذيع، أشار السفير الفلسطيني إلى أنَّ وسائل الإعلام الغربية كانت دوماً تنحاز للرواية الإسرائيلية، وأشار إلى أنَّه يُدعى للحديث على التلفزيون عندما يكون هناك قتلى إسرائيليون فقط، بينما لا تستضيفه وسائل الإعلام عندما تشن إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين.

4- وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

تبنت صحيفة «بيلد» الألمانية انحيازًا جارفًا للاحتلال الإسرائيلي، حتى أنّ رئيسة تحريرها ماريون هورن سارعت مع بداية الحرب إلى نشر مقال دعت فيه إلى وقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، تحت عنوان «لا أموال ألمانية بعد الآن لهؤلاء البرابرة!». وفي الافتتاحية ذاتها، ربطت الصحيفة الهجوم بعيد ميلاد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وكأنها هدية الحركة للرئيس الروسي.

5- استضافة مهاجمين للقضية الفلسطينية

لم تكتف قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، بالانحياز إلى الرواية الإسرائيلية، لكنها دأبت على استضافة المهاجمين للمدافعين عن الرواية الفلسطينية، وعلى رأسهم مساعد الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل ألين، الذي انتقد سياسة بعض وكالات الأنباء العالمية التي تلوم إسرائيل عما يحدث في قطاع غزة، ووصف موقفهم بأنه «مثير للشفقة»، كما أنَّه دعا صراحة إلى الضغط على وسائل الإعلام لتغيير ذلك.