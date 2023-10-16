هشام يونس: نقابة الصحفيين لها موقف حول رفض التطبيع الشعبي مع الكيان الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي هشام يونس إن نقابة الصحفيين مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ سنوات، لكن ربما الاهتمام زاد بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد وبروز مشكلة التطبيع، حيث كانت لنقابة الصحفيين موقف حول رفض التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني.

حظر كل أنواع التطبيع مع إسرائيل

وأضاف «يونس»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحظر كل أنواع التطبيع الشعبي والمهني والشخصي، وعاقبت النقابة كل من خرج عن هذا الإجماع في الجمعية العمومية مهما كان منصبه.

وأشار إلى أنه على مستوى الدعم، النقابة كانت لها تجربة بدأت في عام 2000 مع الانتفاضة الثانية، حيث تأسست لجنة لدعم الانتفاضة والتي كانت تتولى التواصل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، حيث استضافت المصابين والجرحى في معهد ناصر والمستشفيات المصرية.

نشرة أسبوعية عن الانتفاضة

ولفت إلى أنه كانت هناك لجنة تسمى اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة، توفر الإقامة للمرافقين، كما كانت تصدر نشرة أسبوعية عن أحداث الانتفاضة والجهود التي تحدث في مصر حيال الوضع في فلسطين.