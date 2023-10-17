«القاهرة الإخبارية»: جهود مصرية مستمرة لتحقيق التهدئة في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «اتصالات دولية.. جهود مصرية مستمرة لإحداث التهدئة في غزة».

وذكر التقرير، أنَّ مصر حذرت من أن التسويف في تسوية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ينذر بمزيد من التوترات التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، بل لفتت مرارا إلى أنها قد تمتد لتهدد السلم والأمن الدوليين.

عنف مفرط يواجهه الفلسطينيون

وأفاد التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، بأنَّه منذ اندلاع التصعيد الراهن استشعرت الدولة المصرية خطورة الموقف هذه المرة التي يواجه فيها الفلسطينيون عنفًا مفرطًا غير مسبوق تجاوز كل الخطوط وما تدعيه إسرائيل من أنه دفاع عن النفس إلى أسلوب ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية.

دور محوري للقضية

ومن هنا كانت القاهرة محور الاتصالات الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد انطلاقًا من إدراك جميع الدوائر الدولية والإقليمية لدور مصر الفاعل في هذا الملف، فضلًا عن دعمها للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية مصرية بالأساس.