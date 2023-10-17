محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الحرية ببور فؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد، ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال تطوير شارع الحرية في بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجرى العمل حاليا في تطوير شارع الحرية، بداية من شارع الجمهورية وصولا حتى شارع 23 يوليو بطول 400 متر، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير بداية شارع الجامعة «شارع 15» حتى 23 يوليو، مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت، للوصلة من شارع 23 يوليو، وصولا حتى شارع الجمهورية، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأوضح «الغضبان» أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق ببورسعيد

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لخطة العمل لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.