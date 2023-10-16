محافظ بورسعيد يعلن استمرار مهرجان بيع السلع بأسعار مخفضة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز وزيت الطعام واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في ضوء اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومراقبة توافر السلع بالأسواق والسيطرة على الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن السيطرة على الأسعار.

كيلو الأرز بـ21 جنيها

وأكد محافظ بورسعيد أنّ المهرجان يقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، إذ تبلغ سعر شكارة الأرز 10 كيلوجرامات نحو 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو 45 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز 21 جنيهًا، وكيلو اللحوم البلدي 220 جنيهًا داخل بازار بورسعيد «سوق الخضروات الجديد».

استمرار المهرجان شهرين

وصرح المحافظ أن مهرجان تخفيض الأسعار للسلع الغذائية سيستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر، حتى ديسمبر المقبل؛ لمواجهة جشع التجار، وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.