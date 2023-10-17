«التنمية المحلية» تتابع تنظيم الأسبوع العاشر من تدريبات رفع كفاءة العاملين

تابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات المحاضرات الصباحية والورش المسائية في اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي العاشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة العاملين في الوزارة والمحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنّ الأسبوع العاشر للتدريب داخل مركز سقارة يتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية، وهي «دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، ودورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة»، وتستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الأجايل للأسبوع الثاني، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبي العاشر 155 متدرب من جميع المحافظات.

رفع كفاءة العاملين في المحليات

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، من خلال الدورات التدريبية التي ينفذها مركز تدريب سقارة، والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.