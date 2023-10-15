بور فؤاد تستعد لتقلبات الطقس برفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد، مع انتشار الفرق الميدانية في الشوارع، لمواجهة موجة الطقس غير المستقر التي تمر بها بورسعيد ضمن المحافظات الساحلية.

رفع آثار الأمطار الغزيرة

وقال رئيس مدينة بور فؤاد، لـ«الوطن» إنه تم التعامل السريع من قبل الجهود التنفيذية لرفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بورسعيد اليوم، والتعامل السريع لمواجهة تقلبات الطقس، حيث تم الدفع بالطاقة القصوى لسيارات الكسح الخاصة بسحب وشفط مياه الأمطار والأطقم الفنية وماكينات شفط المياه، بالإضافة إلى تسليك بالوعات مياه الأمطار والصرف الصحي على مستوى مدينة بور فؤاد لاحتواء المواقف الطارئة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بورسعيد.

انعقاد دائم لغرفة العمليات

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق مدينة بور فؤاد وتفعيل عمل غرفة العمليات الرئيسية والانعقاد الدائم لها على مدار 24 ساعة، بالتعاون والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما أشار رئيس مدينة بور فؤاد، إلى المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وأشغال هيئة قناة السويس وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار.