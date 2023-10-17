الزينة في الحضارة المصرية القديمة.. استخدموا الزهور والنباتات العطرية
كتب:
داليا أحمد
02:58 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
أدوات الزينة عند المصري القديم
اعتنى المواطن في الحضارة المصرية القديمة بنظافة البدن والملبس والمسكن، كما كان يدلك جسده بالزيوت العطرية، واهتمت النساء بالتجميل والتزيين وكان هناك مصففين للرجال وآخريات للنساء ما دل على اهتمامهم بالتزين بالحلي وتميزت مصوغاتهم بالدقة الفنية العالية وجمال التشكيل.
المصري القديم صنع الحُلى من الطبيعة
وأوضح متحف تل بسطا في بيان له، أن المصري القديم استمد العناصر الزخرفية للحُلي من الطبيعة مثل نبات البردي والنخيل وزهرة اللوتس والأحجار الكريمة، واستخدموا التمائم التي اعتقدوا أنها تحميهم من قوى الشر، لافتاً إلى أن المرأة حرصت بصفة خاصة على الاهتمام بزينتها واستخدمت المجوهرات والقلائد والحلى والأساور والعقود والأقراط، وصنعت المرأة المصرية القديمة كل ما تحتاج إليه من أدوات الزينة فصنعت الأمشاط المختلفة لتصفيف شعرها، كذلك كانت المرايا من أهم لوازم المرأة في مصر قديمُا، وكانت تصنع من الذهب أو الفضة.
نماذج للُحلى وبعض المرايا والمكاحل في متحف تل بسطا
كما صنعت المرأة المصرية العطور وتفننت في استعمالاتها وعرفت كيف تستخرجها بنفسها لتصنع عطرها المميز، ولذا فقد اهتمت بزراعة النباتات العطرية وزهورها في حديقة منزلها، بالإضافة إلى ذلك عرفت المرأة في مصر قديمًا صبغة الشعر وكانت من أولى المواد المستخدمة في الصبغة كانت الحناء، وعرفت طلاء الشفاه، كما اهتموا بالعيون الكحيلة المستطيلة حيث كان يعتقد أن الكحل يحمى العيون من الرمد والحساسية، و يضم متحف آثار تل بسطا العديد من نماذج الحلى وبعض المرايا والمكاحل.