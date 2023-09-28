متحف المركبات الملكية ينظم معرضا مؤقتا احتفالا بالمولد النبوي

افتتح متحف المركبات الملكية معرضًا مؤقتًا احتفالًا بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان «النبي المصطفى»، وافتتحه أمين الكحكي، مدير عام متحف المركبات ويضم المعرض مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعرض بعض اللقطات الخاصة بهذه المناسبة الشريفة في عصر الأسرة العلوية، وتستمر مدة المعرض حتى يوم 8 أكتوبر 2023.

أهم المقتنيات الأثرية التي تعرض

ومن أهم القطع الأثرية التي تُعرض ضمن المعرض المؤقت هي إحدى ستائر الحرم النبوي الشريف وشهادة فحص ومعاينة الستارة وبطاقة بيانات الستارة وهي مختومة بختم الخبير المحلف لدى المحاكم.

متحف المركبات الملكية

ويذكر أن متحف المركبات الملكية واحد من أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم؛ أنشيء لعرض وحفظ التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية التي ترجع لعصر أسرة محمد علي، وكل ما يتعلق بها، كما يسلط الضوء على الاهتمام بتربية الخيول في هذه الحقبة، ويضم مجموعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومن أشهرها عربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، وتمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها وتم إهداؤها من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني إلى خديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869.