8 نصائح للتغذية الصحية السليمة.. احذر زيادة السكر أو الملح

وجهت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للمواطنين لحثهم على اتباع نظام غذائي صحي متوازن للحفاظ على صحة أجسادهم وقوتها، وحمايتها من الأمراض المختلفة، وذلك احتفالا باليوم العالمي للأغذية الذي جرى الاحتفال به أمس الاثنين.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بعض النصائح من أجل تطبيق نظام غذائي صحي، تحت عنوان «جسمك أمانة في إيديك.. حافظ عليه واهتم بالتغذية الصحية».

نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

1- تناول وجبات غنية بالخضروات المفيدة ومع مراعاة أن تكون قليلة الملح والدهون

2- شرب المياه بكثرة على مدار اليوم

3- إدخال الخضروات في جميع الوجبات.

4- تناول الفاكهة باستمرار.

5- ممارسة الرياضة يوميا.

6 كما يجب الابتعاد عن الدهون المشبعة والدهون المتحولة بكثرة

7- ونصحت الصحة المواطنين بالابتعاد عن الأملاح، وشددت على ضرورة التقليل من نسبة الملح في طعامك حتى تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض السكتات الدماغية.

8- الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تغذية طفلك في أول سنتين من عمره حيث أن تلك الفترة مهمة لأنها هتساعده في نمو جسمه وتحسين مهاراته المعرفية.