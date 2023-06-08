نظام غذائي لتحسين الحالة النفسية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. روشتة خبير تغذية

كشفت الدكتورة منى محمد حسين عبدالرحمن، أستاذ التغذية، بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من النقاط والمعلومات الهامة لطلاب الثانوية العامة 2023، بشأن طرق التغذية المهمة التي يجب اتباعها خلال الفترة الحالية والمقبلة تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة 2023، مضيفة أنه يجب التعامل مع هذه الفترة الحساسة بهدوء شديد وحكمه حتى تمر بسلام.

النصائح النفسية لطلاب الثانوية العامة

وجهت الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض النصائح النفسية والغذائية للاسرة والطالب معاً، تتلخص فيما يلي:

- على الأسرة التعامل فيما بينها بهدوء شديد والبعد عن المشاحنات وتجنب التوتر والقلق الذى ينعكس بدوره على الطالب.

- ينصح الطالب بالحصول على وقت كاف من النوم وعدم السهر وشرب المنبهات كالقهوة والشاي.

- عدم الضغط على العقل بمذاكرة كم كبير من المواد في وقت قصير كمحاولة لتصفية الذهن قبل الامتحان على الأقل بساعتين.. حتى يتمكن المخ من استرجاع المعلومات.

نصائح التغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة

وحددت أستاذ التغذية، مجموعة نصائح ونظام غذائي يحفز النشاط الذهني ويعزز القدرة على التركيز لدى طلاب الثانوية العامة، وتتضمن التالي:

- تلعب التغذية السليمة والمتوازنة دورا كبيراً وأساسياً فى زيادة التحصيل ورفع نسبة الذكاء، وتساهم بشكل مباشر فى تحقيق التفوق.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار قبل فترة الامتحانات لأنها تزيد من نشاط الجسم وتحفز أنشطة المخ مما يساهم بدوره فى زيادة التركيز والتفكير السليم.

- يجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة سهلة الهضم، وتفى بالاحتياجات المطلوبة للجسم، وتتكون من كوب عصير طازج أو كوب من اللبن المحلى بملعقة من عسل النحل، فضلا عن بيضة مسلوقه، ونصف رغيف عيش أسمر وليس فينو.

- ممكن التنوع بقطعة من الجبن مع 4 تمرات وثمرة خيار أو طماطم أو استبدالها بكوب من البليلة باللبن مع فول سوداني وأن تكون تحليته بعسل نحل.

- الحرص على أن تكون وجبة الغذاء من البروتين الحيوانى مثل لحم أو فراخ أو السمك أو الجبن القريش بزيت الزيتون والطماطم أو من البروتين النباتى مثل الحبوب الكاملة ومنها الفاصوليا الجافة أو اللوبيا والشوفان.

والهدف من إضافة زيت الزيتون هو إحتوائه على الدهون غير المشبعة بما لها من أهمية لمخ الإنسان، حيث أنها تساعد الدورة الدموية على ضخ أكسجين الدم إلى المخ.

كما يجب الحرص على تناول الخضروات الطازجة مع قليل من المواد الكربوهيدراتية.

- تناول السوائل بكثرة سواء كان الماء أو العصائر الطبيعية، لترطيب الجسم، وتجنب تناول المشروبات الغازية.

-الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة التى تحتوى على دهون مشبعة لأنها تسبب التخمة والكسل.

- تناول الشكولاتة الداكنة لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعد على التركيز وتخفيف الشعور بالإرهاق والكسل.

- تناول كوب من الزبادي قبل النوم فى وجبة العشاء لاحتوائه على عنصر الزنك والكولين، وهما من العناصر الهامة لتقوية الذاكرة.

- البعد عن الأطعمة والمعجنات الدسمة لتفادي تأثيرها على الذاكرة.