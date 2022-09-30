يسعى طلاب الشهادة الثانوية الفنية بشعبها المختلفة «التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري» بنظاميه 3 و5 سنوات إلى الالتحاق بالمعهد الفني الصحي عقب الانتهاء من دراستهم الثانوية الفنية، نظرا لاعتماد المعهد من وزارة التعليم العالي ووجود تكليف عمل خاص به، فضلا عن أن مدة الدراسة به عامان فقط، لذا وجد تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات إقبالا كبيرا لرغبة الكثيرين التقديم إليه.

الإقبال على تنسيق معهد فني صحي 2022للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات

وأعلنت وزارة التعليم العالي للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالمحافظات المختلفة تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات، حيث يوجد المعهد بعدة محافظات منها سوهاج والدقهلية والغربية والشرقية والإسكندرية.

تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية الصناعية

حدد تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات لمعاهد إمبابة بمجموع 96,57 ومعهد فني صحى المنصورة بمجموع 97,71 ومعهد فني صحي سوهاج بمجموع 97,57 ومعهد فني صحي طنطا بمجموع 97,42 ومعهد فني صحي الزقازيق بمجموع 97,14 ومعهد فني صحي الإسكندرية بمجموع 97,00 َومعهد فني صحي بنها بمجموع 96,85 ومعهد فني صحي جنوب الوادي بمجموع 96,85 ومعهد فني صحي أسوان بمجموع 96,64.

تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية التجارية

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق معهد فني صحي 2022 للدبلومات الفنية التجارية نظام 3 و5 سنوات بالمحافظات بمجموع 98,10 لمعهد فني صحى المنصوره 97,84 لمعهد فني صحي الزقازيق و97,75 لمعهد فني صحي طنطا و97,58 لمعهد فني صحي إسماعيلية، و97,58 لمعهد فني صحي بنها و97,58 لمعهد فنى صحي جنوب الوادي، و97,41 لمعهد فني صحي الإسكندرية و97,24 لمعهد فني صحي بني سويف و97,60 لمعهد فني صحي سوهاج و96,86 لمعهد فني صحي أسوان.