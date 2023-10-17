وزير السياحة: نسعى للوصول لـ400 ألف غرفة فندقية بحلول 2028

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة الـCairo CFO Summit 2023، التي تعقد في دورتها الرابعة، وتعد إحدى الندوات المالية في مصر والعالم العربي، إذ يشارك فيها عدد من رواد المال والأعمال وقادة القطاع المالي في مصر بمختلف القطاعات والتخصصات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير السياحة والآثار قدم عرضا استعرض خلاله دور القيادة المالية ورؤساء القطاعات الماليين CFOs بالمؤسسات والصناعات المختلفة، منها صناعة السياحة في تحقيق مستهدفاتها، والتميز في العمل وتعظيم المصلحة العامة لها.

الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028

استعرض وزير السياحة أبرز الاستراتيجيات والمستهدفات المتعلقة بصناعة السياحة في مصر حتى 2028، والموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، ودورها في المضي قدمًا لتحقيق مستهدفات الصناعة، والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأثنى الوزير على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للدعم والنهوض بصناعة السياحة في مصر، مشيرا إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق نمو سريع في الصناعة خلال العام الجاري ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابا على صناعة السياحة في مصر.

مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في المنتج الذي يجمع ما بين السياحة الثقافية والترفيهية، مشيرا إلى قيام الدولة بإنشاء شبكة الطرق والمواصلات لربط مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر، ليستطيع السائحين الاستمتاع بالشواطى المصرية وزيارة الأماكن والمواقع الأثرية من خلال رحلات اليوم الواحد.

وأشار إلى حرص الوزارة التأكد من ضمان مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم، وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر، والتأكد من تلقي هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

وأوضح أنه جرى العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه سيجري العمل خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة من الحوافز، لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة أعداد السائحين.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة، بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية 2028، كاشفا عن افتتاح نحو 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال الأشهر المقبلة.