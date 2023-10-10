وزير الطيران: إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة بطاقة 30 مليون فرد سنويا

شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في الندوة التثقيفية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان «أكتوبر 50 سنة والمتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية»، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين بكل مواقع العمل ومن المستويات الوظيفية المختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على رفع الوعى بالهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء والإخلاص في العمل بين جميع العاملين بالقطاع.

رفع الوعي بالهوية الوطنية

وبدأت الندوة بإلقاء الضوء على تاريخ الطيران المدني المصري من خلال الاستماع إلى سرد موجز، قدمه المهندس طارق أسامة صدقي، حفيد الطيار محمد صدقي أول طيار مصري يجري رحلة جوية جريئة مليئة بالمغامرة من برلين إلى القاهرة عبر خلالها إلى أوروبا بطائرته الخاصة، واستطاع ذلك بعد إصراره على تعلم الطيران واشترى طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة «دون غطاء زجاجي» لتدخل مصر عصر الطيران المدني من أوسع أبوابه، إذ تمّ تخليد هذا اليوم ليصبح السادس والعشرين من يناير من كل عام عيدا للطيران المدني المصري، وشجعت هذه الخطوة رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج وهي شركة مصر للطيران.

وأشار إلى أنَّه بالإرادة تحول الحلم إلى حقيقة، الأمر الذي يجعلنا نستلهم من هذه التجربة الاستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار على تنفيذ الأهداف، وأنَّه ليس هناك مستحيل أمام تحقيق الأحلام الطموحة الهادفة.

كما قدمت الكاتبة الصحفية الأستاذة نشوى الحوفي عرضاً توضيحياً حول المتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية وذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تخليدا بمرور 50 عاماً، وأهمية تعزيز روح الهوية والانتماء مستشهده بدلائل قوية تعود إلى الجذور التاريخية المصرية والتي تعكس إرادة المصريين على تخطى كافة المحن والصعوبات.

وأكّدت أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تؤدى إلى التراخي في أداء العمل وهدم العقول البناءة، واستعراض التحديات والمؤامرات التي تعرضت لها مصر على مر العصور وتأكّيد على ضرورة استقراء التاريخ وتحليل الأحداث كي لا نكرر أخطاء الماضي ونستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة، كما تمّ استعراض الأحداث العالمية الجارية ودور الدولة في تنمية البنية التحتية التي هي أساس الاستثمار، لافتة إلى أنَّ تحقيق الأحلام يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية، مشددة على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية الواعية من خلال تنظيم مثل تلك اللقاءات والندوات الثقافية بشكل دوري لتحقيق أهداف الانتماء والولاء للوطن.

تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار من أجل تطوير منظومة قطاع الطيران المدني

كما استعرضت ذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تعد أسطورة تاريخية تدرس للعالم تبرهن على بسالة وإخلاص المصريين جيشاً وشعبًا، في ملحمة متكاملة صنعها رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم الذكية لاستعادة أراضي الوطن الغالية.

فيما قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أهمية التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر في التسع سنوات الأخيرة، وإلقاء الضوء على ما تمّ إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أنَّ قطاع الطيران المدني قد واجه العديد من التحديات والأزمات ورغم ذلك استطاع مواجهتها والخروج منها من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتحديث.

وأوضح أنَّ المؤشرات المالية لهذا العام قد حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، متابعًا «أننا نبني على ما قدمه السابقون بمواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية والتي جاء من بينها طرح مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون راكب سنويًا وكذلك مشروع اٍنشاء قرية بضائع لوجيستية تقع في حيز نطاق المطار، إضافة إلى طرح العديد من المشروعات الجديدة والتي من بينها مشروع انشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة الدولي ليسع 7.5 مليون راكب سنويًا، مما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية الوافدة الى مصر.

وأشار إلى مواصلة خطة الشركة الوطنية مصر للطيران عملها في تحديث أسطولها الجوي وفتح عددا من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مشيدًا بكفاءة الكوادر البشرية العاملة بالشركة،، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بشركة مصر للطيران ونجاحهم في تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، كما حث جميع العاملين على التكاتف والترابط فيما بينهم وتحقيق الكفاءة المطلوبة في التشغيل وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدني المصري، وبما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء، حرص وزير الطيران على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات المقدمة من العاملين والتي تهدف الى تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار من اجل تطوير منظومة قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ دراسة كل المقترحات الهادفة ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

كما شملت فعاليات الندوة، تكريم وزير الطيران المدني بعض النماذج المتميزة من العاملين بالقطاع الذين ساهموا بأدائهم المشرف وكفاءتهم العالية، وأثروا بشكل إيجابي وواضح في تحسين وتطوير منظومه العمل بكل أنشطة القطاع.