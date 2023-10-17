السيسي يطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لضمان وصول المساعدات إلى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، تناول خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة، وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.