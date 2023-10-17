حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتواصل مع وفود 16 جالية مصرية عبر «زووم»

شهدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، نشاطاً مكثفاً، بمقر الحملة بالقاهرة إذ استقبلت عدداً من الوفود الرسمية والخبراء وشملت عدداً من الخبراء وممثلي الاتحادات النوعية والنقابات العمالية، كما أجرت لقاءا مفتوحا مع ممثلي المصريين في الخارج من 11 دولة عبر تطبيق «زووم».

ورحب في كل اللقاءات السالف ذكرها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، والمستشار القانوني للحملة بممثلي الوفود وثمن دورهم الريادي والتنموي بشكل عام، ودورهم في دعم المرشح الرئاسي بشكل خاص.

وأكّد ممثلو الوفود أنَّ مصر في عهد المرشح الرئاسي، شهدت إقامة بنية تحتية قوية ساهمت في جذب الاستثمار كما أشادوا بتوفير الأمن والاستقرار اللذان يعتبران نواة أي نشاط اقتصادي ناجح، وأضافوا أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، وأن عملية رفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، وأشاد ممثلو الوفود بدور القيادة السياسية في العمل المستمر على تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكّدوا ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية و إعلان ملامحها بما يخلق الأمل الباعث على روح العمل مع خلق فرص عمل جديدة للشباب والاهتمام بجذب الاستثمار، وفتح مجالات أكبر للقطاع الخاص الوطني دعما للاقتصاد المصري، ودعمهم المطلق للمرشح الرئاسي انطلاقا من تقديرهم للدور الذي يقوم به المرشح على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرين إلى أنَّهم سيعقدون ندوات توعوية ومؤتمرات تستهدف توعية المواطنين بأوضاع الاقتصاد لبث روح الانتماء للدولة، ولكي يشعر المواطن أن لصوته قيمة كبيرة.

من جهته، أكّد المستشار محمود فوزي أن الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، وأن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية، مثمناً دور ممثلي الوفود في مساندة الدولة المصرية واقتصادها، فضلا عن دورهم في التنسيق لمبادرات عديدة تنمي الروح الوطنية، بالإضافة لدورهم في نشر الوعي بقرارات المرشح الرئاسي.

كما أشاد بدور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنَّ المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة.