حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد النقابة العامة للبنوك

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح مقدماً التحية والترحيب من الحملة بالوفد والزيارة، مؤكّداً دور النقابة في نشر الوعي بقرارات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، واصفًا القطاع المصرفي بالصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أنَّ دورهم في إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة كان لهما الفضل في صلابة القطاع المصرفي، فضلًا عن أنَّ استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي تعد أحد أقوى الأسباب للمساعدة في زيادة قاعدة العملاء وزيارة عدد الفروع، والتي تعد أحد ركائز دعم الاقتصاد المصري.

ومن جهته، أوضح وفد النقابة أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، وأن عملية رفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكّدين دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من تقديرهم للدور الذي يقوم به المرشح على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.