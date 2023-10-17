وفد شبابي خلال زيارة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: دورنا إيجابي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مقطع فيديو يتضمن جانب من استقبال الكيانات الشبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم، تحت عنوان «مقترحات وأفكار لمستقبل أفضل».

وقال المهندس رامي محمد محمد نجيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بكرة لينا»، خلال الفيديو: «لا يمكن بناء وطن دون كوادر شبابية وهذا يضع الشباب أمام مسؤولية كبيرة وبالتالي يجب مشاركتهم في كل الانتخابات، هذا واجب وطني ودور وطني لكل الشباب المصري».

مؤسسة «شباب قادرون»: دورنا فعال في العملية الانتخابية

وائل محمد شريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب قادرون، أعرب عن سعادته بالزيارة قائلا: «أتشرف بزيارتي اليوم لمقر الحملة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذه فرصة عظيمة لنا نحن الشباب أن يكون لنا دورًا في العملية الانتخابية».

وقالت شيماء محمد الصعيدي من كيان اتحاد شباب البحيرة، إنَّه في عهد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أصبح دورنا فعال وأصبح صوتنا مسموعًا كشباب ونساء على وجه الخصوص.

بدورها، قالت هدى سعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة كواد قيادية للتنمية، الحملة تفتح باباها للشباب وبالفعل تواصلت مع الحملة وأبديت رغبتي في المشاركة ووجدت استجابة سريعة، مشيرة إلى أنَّه «طول ما احنا بنحفز نفسنا وعندنا إرادة قوية إحنا هنفهم وهنقدر نعرف وهنقدر كمان نعرف غيرنا».

فيما لفت أحمد حمدي رئيس كيان إرادة شباب مصر، خلال حديثه إلى أهمية دور الشباب، مبينا أنَّه من الضروري الإلمام بالإيجابيات ليستطيع مواجهة السلبيات، فيما أوضح أمجد أبو السعود مؤسس جمعية الشباب الأفريقي، أنَّه في عهد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أصبحت الكيانات الشبابية من أكثر الكيانات الفعالة في هذه الفترة، مشيرًا إلى أنهم بالفعل وضعوا خطة في 27 محافظة للوصول إلى الشباب وحثهم على ضرورة أن يكون لهم دورًا فعالا وإيجابيا.

أما حاتم الروبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، قال إنَّ الفترة المقبلة ستشهد عددا من المبادرات المتنوعة الهدف منها نتعرف على مشاكل المواطن من أجل حثه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الدكتور وليد فهمي رئيس كيان شباب رواد المحافظات الحدودية، أن شباب المحافظات الحدودية لديه من الوعي والفطنة ما يكفي لأهمية دوره في الانتخابات، وأشارت

فيما قالت كابتن بحري فاطمة عبدالعزيز رئيس ومؤسس مبادرة الجبهة الدبلومايسية المصرية، «صححنا المفاهيم الخاطئة بالنسبة للشباب ما يخص عدم وجود دور لهم».

أيضًا المهندس احمد محمد الشريف امين عام اتحاد شباب قبائل السادة الاشراف في مصر قال: «احنا عندنا حب الأوطان أساس ديننا وكلنا ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي باسم شباب الأشراف واسم قبائل الأشراف».