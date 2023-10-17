برلماني: مصر طوال تاريخها الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إن مصر لا تتضامن مع القضية الفلسطينية، بل هي القضية الفلسطينية بالطبع، معبرا: «نحن القضية الفلسطينية»، مؤكدا أن مصر طوال تاريخها ترفض المسرحية الإسرائيلية الهزلية تجاه القضية الفلسطينية تحديدا، وكانت هي الداعم الأول والأخير لهذه القضية.

وأضاف «محسب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لابد أن نكون على دراية بشكل واضح جدا أن هذه الأزمة كانت كاشفة بشكل لا يدع مجالا للشك على سقوط الأقنعة الغربية بشكل واضح، ومن يتشدق بحقوق الإنسان هو أول من ينتهكها، ومن يطالب بالعدالة الاجتماعية والمحافظة على الإنسانية وعدم الإبادة الجماعية وعدم التطهير العرقي هم رعاة هذا الذي يحدث الآن على أرض غزة وفلسطين.

مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أعلنت مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام 2023، التي ستعقد السبت المقبل، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تحت عنوان «الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب»: «يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».