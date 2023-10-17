زيادة 18 ألف فدان في زراعة القمح بكفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم زراعة القمح سيستهدف زراعة نحو 232 ألف فدان قمح خلال موسم بدار عام 2023، وذلك بزيادة عن العام الماضي 2022، بنسبة بلغت بنحو 18 ألف فدان قمح، والتي سيتم زراعتها في حقول محافظة كفر الشيخ.

تقاوي القمح المنزرعة في كفر الشيخ

وأضاف وكيل زراعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إننا نستخدم أفضل أنواع تقاوي القمح قبل زراعتها في أراضي محافظة كفر الشيخ، كونها تتميز تلك التقاوي بأنها عالية الجودة والإنتاجية معا، والتي تضم أصناف تقاوي قمح سدس 14، ومصر 3، وجيزة 171، وجيزة 95.

مساحات القمح في كفر الشيخ والإنتاجية

وأضاف أيضا، أن مساحة القمح في كفر الشيخ بلغت 232 ألف فدان قمح، والتي يستهدف زراعتها هذا العام، والتي تمثل نحو 20%، من المساحات المنزرعة علي نطاق محافظات الجمهورية، مشيرا أننا عقدنا العديد من ندوات التوعية للمزارعين قبل موسم بدار القمح، حيث تنتج بعض تقاوي القمح نحو 33 أردب قمح لكل فدان منزرع.