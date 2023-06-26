ارتفاع معدلات توريد القمح في كفر الشيخ لـ260 ألف طن منذ بداية الموسم

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، توريد 260 ألف طن و570 كيلوجراما من القمح المحلي، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التوريد على مدار اليوم.

غرفة عمليات مركزية لتسهيل توريد القمح

وأوضح مدير «تموين كفر الشيخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي، وإنهاء أي مشكلات قد تطرأ، مشيرا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتسليم المزارعين والموردين لمستحقاتهم المالية.

عطلة توريد القمح للشون والصوامع

وأضاف «حبيب»، أن توريد القمح للشون والهناجر في محافظة كفر الشيخ سيتوقف غدا الثلاثاء لعطلة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري، مؤكدا أن معاودة استلام القمح ستكون 1 يوليو المقبل.

يذكر أن المساحة المنزرعة من القمح في محافظة كفر الشيخ خلال موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 254 ألف فدان قمح من المنزرع في الأراضي الزراعية بالمحافظات.