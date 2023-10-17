مجلس الشباب المصري: مجهودات التحالف الوطني على قدم وساق لإغاثة غزة

أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بذلوا قصارى جهدهم في إعداد قوافل المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة في فلسطين، ولم يتوان أحدهم في أن يقدم كل ما بيده من أجل أن تخرج القوافل بشكل مشرف يتحدث عن مصر وقوتها وكيف تقوم الشقيقة الكبرى بدورها وقت الأزمات.

أطنان من المواد الغذائية في طريقها لفلسطين

وأوضح رئيس الشباب المصري، أن التحالف الوطني استطاع أن يرسل شاحنات تجاوزت عددها 106 قاطرات محملة بالآلاف من الأطنان من المساعدات لأهالي غزة حتى معبر رفح، مشيرا إلى أن القوافل ضمت قرابة 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، ويرافقها طاقم طبي في كافة التخصصات في محاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم .

وأضاف أن انطلاق القوافل جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بكافة محافظات الجمهورية.

الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني

وقال ممدوح إن التحالف الوطني وحياة كريمة وكل منظمات الدولة كافة والمنظمات الأهلية وضمنهم مجلس الشباب المصري، دعوا لحملات التبرع بالدم من أجل إرسالها أيضا إلى الأراضي الفلسطينية ، وكانت أعداد المتبرعين تزداد يوما عن يوم وخاصة من فئة الشباب.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة لأجل مساندة الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة ، سواء دعوات التهدئة ومخاطبات مجلس الامن، أو إرسال المساعدات اللازمة، أو من خلال الدعوة لفتح ممر آمن للمدنيين في فلسطين.