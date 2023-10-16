«حياة كريمة» تحث المواطنين على التبرع لأهالي غزة: يوجد نحو 11 ألف مصاب

حثّت مؤسسة حياة كريمة، المواطنين على التبرع لأهالي غزة، في اليوم التاسع من قصف قوات الاحتلال لفلسطين ونقص الإمدادات الطبية، ووصول عدد المصابين إلى 10950 مصابًا حتى الآن، موضحة: «كل يوم يوجد آلاف المصابين من إخواننا في غزة نحتاج إليكم، خاصة مع دخول الحرب يومها التاسع ونقص الإمدادات الطبية».

الدعاء لأهالي غزة

ودعت حياة كريمة، في منشور لها، المتعاطفين مع القضية الفلسطينية والأهالي في غزة، في ظل الأحداث المروعة التي يتعرضون لها، ووصول عدد المصابين إلى 10950 مصابًا بالدعاء لتفريج الكرب عنهم، والمساهمة في التبرع لأهالي غزة بمختلف الطرق التي تقدمها المؤسسة للتيسير على من يريد التبرع لهم.

التبرع لأهالي غزة

وأضافت «حياة كريمة» أنّ هناك أكثر من طريقة للتبرع لأهالينا في غزة، منها الرسائل النصية أو الحسابات البنكية المختلفة، أو الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، كما يمكن المساهمة برسالة نصية على رقم 9509، أو على جميع حساباتنا البنكية من خلال:

البنك التجاري الدولي 100058267915

بنك مصر116000100018501

البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

البنك العربي الافريقي الدولي 1104533910020205

وأشارت إلى أنّه يُمكن التبرع لأهالي غزة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة https://donation.hayakarima.com/، واختيار حالة التبرع: دعم أهلنا في فلسطين.