فيلم بنات رزق يواجه المجهول بعد اعتذار المخرج مرقس عادل

يواجه فيلم «بنات رزق» مصيرًا مجهولًا بعد اعتذار المخرج مرقس عادل عن الفيلم، حيث إن الشركة المنتجة، عادت إلى نقطة البداية من حيث التحضير وتطوير السيناريو من جديد.

البحث عن مخرج جديد لفيلم أولاد رزق

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة تعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة، بشأن دراسة الخطوات المُقبلة نحو الفيلم، والبحث عن مخرج جديد يتولى المشروع، إذ إنّ فريق العمل قد يواجه تغييرات، وذلك بعدما سبق وتعاقدت شيرين رضا، ومي عمر، وأروى جودة على بطولة الفيلم.

اعتذار المخرج مرقس عادل

وكان المخرج مرقس عادل، قد اعتذر بشكلٍ نهائي، عن مواصلة العمل على هذا المشروع، وذلك بسبب انشغاله بأكثر من فيلم في الوقت الراهن، وهما «جوري» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، و«من أيام الجيزة» بطولة إياد نصار، إذ يعكف عليهما حاليًا للانتهاء من التحضيرات في أقرب وقت تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.

فيلم «بنات رزق» فكرة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحاق، ومن المُقرر انطلاق تصويره في عدة دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.