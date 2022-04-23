«السرّيح الكريم رزق».. كيس غزل بنات مجاني يفتح أبواب السعد لبائع متجول

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من أحد بائعي «غزل البنات» بأن يعطيه واحدة منها، وبعدما أعطاه الرجل ما طلبه أخبره مقدم البرنامج أنه لا يملك أموالا، فسامحه الرجل في ثمن كيس الحلوى.

بائع غزل البنات لمذيع البرنامج: خلاص والله مش عايز فلوس

وبعدما هم الرجل بالرحيل ناداه مذيع البرنامج ليعطيه أموالا نظير ما قام به، وقال له: «خلاص والله مش عايز فلوس»، ليرد عليه مقدم البرنامج: «العربية اللي قدامك دي فيها كاميرا من جوه وبنصور الناس الكرماء والأصيلة والجدعان وبنديهم مكافأة مالية لأنهم كرماء وأنت كريم».

وتابع الرجل: «مفيش موقف محرج ولا حاجة، أنا ساكن هنا وهتمشى، اتكل أنت على الله».

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يقدم تلفزيون جريدة «الوطن»، عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.