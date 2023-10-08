تعرف على سبب اعتذار المخرج مرقس عادل عن فيلم «بنات رزق»

أزمات عدّة، واجهها فيلم «بنات رزق»، طوال الشهور القليلة الماضية، منذ الإعلان عن المشروع قبل نحو عامين، تسببت في تأجيل تنفيذه حتى صار يواجه مصيرًا مجهولًا إلى الآن، لا سيما بعد اعتذار المخرج مرقس عادل.

وجاء اعتذار مرقس عادل، عن فيلم «بنات رزق»، بسبب انشغاله بأكثر من مشروع سينمائي في الوقت الراهن، وهما «جوري» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، و«من أيام الجيزة» بطولة إياد نصار، إذ يعكف عليهما حاليًا للانتهاء من التحضيرات في أقرب وقت تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة، وذلك حسبما قال مصدر لـ«الوطن».

تفاصيل فيلم بنات رزق

فيلم «بنات رزق» فكرة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحاق، ومن المُقرر انطلاق تصويره في عدة دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.

يُذكر أن المخرج مرقس عادل، انتهى منذ وقتٍ طويل، من تصوير فيلمه الجديد «في القلب»، وهو من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وهو سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، محمد حسين ألمظ وعادل مرسي، فيما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد.