مسؤول فلسطيني سابق: نتعرض لحرب إبادة جماعية بمشاركة المجتمعات الغربية
كتب:
نرمين عفيفي
03:52 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
قطاع غزة
قال وزير شؤوى الأسرى الفلسطينيين السابق، إنّه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والدمار.
وأضاف وزير شؤوى الأسرى الفلسطينيين السابق، أنّه يجب العمل على ضمان وصول المساعدات اللازمة إلى سكان قطاع غزة، موضحا أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة بمشاركة المجتمعات الغربية والولايات المتحدة، وإسرائيل تستخدم الأرض المحروقة لإبادة الأراضي الفلسطينية.