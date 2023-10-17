مسؤول فلسطيني سابق: نتعرض لحرب إبادة جماعية بمشاركة المجتمعات الغربية

قال وزير شؤوى الأسرى الفلسطينيين السابق، إنّه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والدمار.

وأضاف وزير شؤوى الأسرى الفلسطينيين السابق، أنّه يجب العمل على ضمان وصول المساعدات اللازمة إلى سكان قطاع غزة، موضحا أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة بمشاركة المجتمعات الغربية والولايات المتحدة، وإسرائيل تستخدم الأرض المحروقة لإبادة الأراضي الفلسطينية.