أستاذ علاقات دولية: قصف غزة وبداخلها أسرى إهانة لإسرائيل.. ونتنياهو انتهى

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن قصف غزة وبداخلها أسرى إهانة للإسرائيليين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال في حالة تخبط وليس لديه خطة، ويشعر بقلق كبير جدا من الهجوم البري.

أسامة شعث: نتنياهو انتهى سياسيا

وأضاف «شعث» في مداخلة مع الإعلامي محمد جاد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهى سياسيا، وأصبح في عداد الأموات، وهو شأن لا يعني الفلسطينيين؛ لأن كل الاحتلال الإسرائيلي سواء ما يسمى بالمتطرفين أو الأحزاب الصهيونية التي تدعي أحيانا أنها أحزابا علمانية ويسارية، جميعها تكن العداء الكامل للشعب الفلسطيني، وتواصل قتل وإبادة الفلسطينيين بأشكال وأساليب مختلفة.

شعث: يجب وقف العدوان بشكل كامل

وشدد أستاذ العلاقات الدولية، على أنه يجب وقف العدوان بشكل كامل، ومجلس الأمن الدولي عجز بشكل كامل عن اتخاذ قرار بفعل بعض الحلفاء لإسرائيل، التي أفشلت قرار التصويت على وقف إطلاق النار على غزة، وهو ما يعني أن القانون الدولي كله على المحك، وهناك إشكالية كبيرة في إدارة النظام الدولي، في ظل عجزه عن حماية المدنيين.