الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية.. بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم «الجلزون» شمالي رام الله، واعتقلت رجلا فلسطينيا ونجله، بعد فشلها في اعتقال ابنه المطلوب لديها وذلك للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من محافظة «قلقيلية» الواقعة شمالي غرب الضفة، واعتقلت أسيرا محررًا من مدينة جنين التي تتعرض للعدوان لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين، من ضمنهم 20 إصاباتهم خطيرة.

العدوان على جنين

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين أحدهما أسير محرر من «طوباس» القريبة من «جنين».

وفي محافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة وإلى الجنوب من القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية «حوسان» بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.