انطلاق مشروع تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين بالمنيا

تبدأ مديرية الزراعة بالمنيا، المرحلة الثانية من مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، والمقرر أن يستمر حتى سبتمبر 2027، وتستهدف 9 قرى لخدمة 480 مزارعا و80 سيدة.

تحسين الزراعة الموجهة للسوق

وأنهى فريق من خبراء مشروع تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين، اليوم، تفقده المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من المشروع بقرى تلة وكوم مطاي، في الفترة من مايو 2014 وحتى أبريل 2019 في 14 قرية، شارك بها 1129 مزارعا و353 سيدة و181 مهندسا من الإرشاد والتعاون الزراعي.

زيادة الدخل لصغار المزارعين

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يولي المشروع اهتماما خاصا، مشيدا بالتعاون مع الجانب الياباني، وأنه وجه بتسهيل مهمة خبراء الجايكا وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروع، مشيرا إلى أن مشروع تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين ISMAP يهدف إلى زيادة الدخل الزراعي لصغار المزارعين وصغار المزارعين المجاورين في منطقة المشروع من خلال أسلوب الإرشاد الزراعي القائم على نهج SHEP، وهو تمكين وتشجيع زراعة المحاصيل البستانية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتبني مفهوم الزراعة للبيع وليس الزراعة ثم البيع، أي الزراعة الموجهة للسوق لزيادة الدخل الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارع.