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المفتي يستقبل شيخ الإسلام في أذربيجان للمشاركة بالمؤتمر العالمي للإفتاء

كتب:

رؤى ممدوح وأحمد الشرقاوي
04:21 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ظهر اليوم، شيخ الإسلام في أذربيجان، الله شكر باشا زاده، بمطار القاهرة الدولي، ضمن الوفود المشاركة في مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المقرر بَدْء فعالياته غدًا.

المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء

من جانبه، أعرب شيخ الإسلام في أذربيجان، الله شكر باشا زاده، عن سعادته بالحضور إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، وتكريمه المرتقب ضمن أعمال المؤتمر لفوزه بجائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.

استقبال فضيلة مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة

يأتي ذلك ضمن استقبال فضيلة مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، الذي سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، إذ تنطلق الفعاليات في التاسعة صباح غد الأربعاء، وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

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