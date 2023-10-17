برلماني: مصر تظهر بدورها الرئيسي في الأحداث الملتهبة

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن مصر تظهر بدورها الرئيسي في ظل هذه الأحداث الملتهبة بوصفها أنها «عمود خيمة العرب»، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في سبيل هذا الوصف.

وأضاف «مغاوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الحق بسبب تغيير الظروف على أرض الواقع أن تطالب مصر بإعادة النظر في اتفاقية السلام لأنها حينما وقعت الاتفاقية لم يكن هناك اتفاق أوسلو، وكانت كل الحدود مع إسرائيل فقط، لكن الآن أصبح هناك غزة الغربية، وبالتالي فإن مصر من حقها إعادة النظر في المعاهدة لحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أهمية سيناء إلى الدولة المصرية ولكل المصريين، ولأهمية استكمال مشروع تنمية سيناء الذي بدأته الدولة المصرية.

مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلنت مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام 2023، التي ستعقد السبت المقبل، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تحت عنوان «الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب»: «يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».